Дети из Лисичанска окончили школу в Елабуге и вернулись к себе домой

Ребята проведут в родном городе до середины августа.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Лисичанск вернулись дети, которые окончили школу в Елабуге. Ребята проведут в родном городе до середины августа. После они планируются вернуться в Татарстан и продолжить обучение в вузах республики.
В Елабуге на данный момент остались 25 выпускников из Лисичанска. Такое решение они приняли в связи с обустройством на работу и желанием отдохнуть в Татарастане, сообщает «Татар-информ».
Напомним, из Казани в Лисичанск отправили гуманитарную помощь весом в 90 тонн.
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