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НовостиОбщество25 июля 2023 7:49

В Набережных Челнах ремонт школ завершили на 77%

Это обошлось городу почти в миллиард рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В 2023 году отремонтируют школы №№43, 44, 48, 49, 52, 56, 84.

В 2023 году отремонтируют школы №№43, 44, 48, 49, 52, 56, 84.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах ремонт школ завершили на 77%. Средства на эти цели выделили в размере почти миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома города Айрат Ганиев.

По словам Ганиева, в 2023 году отремонтируют школы №№43, 44, 48, 49, 52, 56, 84. Также там ведутся работы по замене систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализация.

Кроме того, проводят ремонт школьных столовых. Они готовы в среднем на 51%. К 1 сентябрю все образовательные учреждения пройдут проверку и будут готовы принять учеников.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей.

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