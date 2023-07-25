В Татарстане с начала года мышиной лихорадкой заразились почти 400 человек

Подъем заболеваемости геморрагической лихорадки был зафиксирован с 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане с начала 2023 года мышиной лихорадкой заразились 391 человек. Сейчас доля этого заболевания составляет более 90% от всех природно-очаговых и зоонозных болезней в республике, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Подъем заболеваемости геморрагической лихорадки был зафиксирован с 2022 года. При этом показатели текущего года в 2,1 раза выше прошлогодних и в 1,8 раза - среднемноголетнего уровня.

Как отметили в ведомстве, инфекция распространяется из-за благоприятных условий, а именно раннего схода снега, теплой весны. Вирус выделяется грызунами со слюной, мочой, калом. Заразиться можно вдохнув пыль с вышеуказанными частичками, съев грязные продукты, не помыв руки. Однако лихорадка не передается от человека к человеку.

Напомним, в Татарстане зарегистрировали 72 случая заболевания корью.

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