ФОТО: kzn.ru

В благоустроенных дворах Казани установят видеонаблюдение, об этом сообщают в мэрии столицы Татарстана.

Оснастить дворы, где прошли работы по благоустройству согласно республиканской программе «Наш двор» во время совещания в администрации города поручил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Он также отметил, что из-за жаркой летней погоды много зеленых насаждений, высаженных благодаря программе, погибают. Поэтому комитету внешнего благоустройства и главам районов Казани, по словам Гафарова, следует оказать помощь в поливе и уходе за растениями.

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