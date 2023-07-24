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НовостиОбщество24 июля 2023 14:50

В благоустроенных дворах Казани установят видеонаблюдение

Камерами оснастят территории, благоустроенные согласно программе «Наш двор»
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

В благоустроенных дворах Казани установят видеонаблюдение, об этом сообщают в мэрии столицы Татарстана.

Оснастить дворы, где прошли работы по благоустройству согласно республиканской программе «Наш двор» во время совещания в администрации города поручил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Он также отметил, что из-за жаркой летней погоды много зеленых насаждений, высаженных благодаря программе, погибают. Поэтому комитету внешнего благоустройства и главам районов Казани, по словам Гафарова, следует оказать помощь в поливе и уходе за растениями.

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