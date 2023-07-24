В Казани на празднике «Я выбираю небо» выступит группа «Любэ»

Мероприятие пройдет у Центра семьи «Казан». Фото: Иван Макеев

В Казани 4 августа состоится праздник «Я выбираю небо». На мероприятии, которое пройдет у Центра семьи «Казан», выступит группа «Любэ», сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Гостей и жителей города также ждет концерт с участием татарстанских артистов. Однако традиционного авиашоу не состоится по объективным причинам.

Кроме того, участниками праздника станут представители КНИТУ-КАИ, Казанского авиационно-технического колледжа, Казанского танкового училища, Казанского авиационного завода, Казанского вертолетного завода.

Напомним, в казанском парке «Черное озеро» прошел парад корги.

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