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НовостиОбщество24 июля 2023 7:44

В Елабуге прошел фестиваль Иван-чая

В рамках мероприятия состоялись хороводы, дегустации и рубка шашкой
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Гостей угощали медом, конфетами, целебными травяными напитками из Иван-чая, душистых трав и цветов.

Гостей угощали медом, конфетами, целебными травяными напитками из Иван-чая, душистых трав и цветов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Елабуге 23 июля прошел фестиваль Иван-чая. В рамках мероприятия гостей и жителей города организовали хороводы, дегустации, рубку шашкой и концертную программу.

Посетители на ярмарке народных мастеров могли приобрести сувенирную продукцию и предметы быта, принять участие в театрализованном представлении и послушать старинные песни.

Кроме того, гостей угощали медом, конфетами, целебными травяными напитками из Иван-чая, душистых трав и цветов. Как отметила организатор праздника Евгения Терешина, фестиваль ежегодно посещают огромное количества жителей со всей страны. Речь идет о творческих коллективах и туристах из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мамадыша, Санкт-Петербурга.

Напомним, в Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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