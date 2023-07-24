В Татарстане у отеля отдыхающие нашли человеческие останки

На месте отеля раньше располагалось кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане у отеля на берегу Камы отдыхающие нашли человеческие останки. Об этом сообщил местный житель по имени Булат.

Мужчина приехал на отдых вместе с ребенком. Ближе к ночи он заметил прямо на берегу у домика человеческие останки, в частности черепа. Предполагается, что на месте отеля раньше располагалось кладбище. Проблему появления останков в Камском Устье, к слову, ранее уже поднимали. Судя по всему, вопрос пока не решен – здесь по-прежнему отдыхают люди, устраивают вечеринки, а кто-то даже фотографируется с черепами.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане во время рытья котлована нашли останки человека.

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