В казанском парке «Черное озеро» прошел парад корги

посетители парада могли сфотографировать четвероногих и погладить их. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В казанском парке «Черное озеро» 23 июля состоялся парад корги. Несколько десятков собак прошлись в костюмах по аллеям.

Для этого мероприятия хозяевам корги предложили нарядить своих питомцев. Так, в парке можно было встретить Бетмена с Суперменом, куклу Чакки, гавайскую танцовщицу, а также жениха с невестой.

Кроме того, посетители парада могли сфотографировать четвероногих и погладить их. Сами питомцы резвились друг с другом. Однако организаторы мероприятия отменили отдельное дефиле костюмов и фотосессии из-за наплыва зрителей.

Напомним, в Казани на 40% сократилось число жалоб на бездомных собак.

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