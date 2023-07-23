30-градусная жара и грозы: стало известно, какая погода ждет Татарстан в начале следующей недели

Дождливая погода продержится в регионе минимум до среды. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В понедельник, 24 июля, жителям республики по всей видимости не стоит ждать особой милости от погоды. С утра до вечера в регионе будут отмечаться дожди, в том числе и сильные, а в отдельных районах пройдет гроза и град. Местами также прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 14 м/с, а локально до 22 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

По данным управления, подобная погода продержится в республике вплоть до среды, 26 июля. Температура воздуха днем в своих максимальных значениях не превысит отметки в +27 градусов. Исключение составит только среда – прогнозируется, что столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов.

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