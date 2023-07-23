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НовостиОбщество23 июля 2023 10:33

В нижнекамском поселке Красный Ключ на ремонт родника выделили 30 миллионов рублей

Работы там все еще продолжаются
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Этот родник является излюбленным местом отдыха жителей Нижнекамска. Фото: vk.com/nknews

Этот родник является излюбленным местом отдыха жителей Нижнекамска. Фото: vk.com/nknews

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в нижнекамском поселке Красный Ключ продолжается реконструкция родника «Святой Ключ». Она была начата в прошлом году и на эти работы выделили уже более 30 миллионов рублей.

«Сейчас здесь выполняются работы по ремонту объектов, установке освещения, ограждений лестниц и площадок, очистка территории от поросли, продолжается озеленение», - сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Обещается, что после реконструкции любимое жителями Нижнекамска место станет еще более уютным и комфортным.

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