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НовостиНедвижимость22 июля 2023 12:59

В Татарстане план по жилищному строительству выполнен на 80%

Быстрее всего строят частные дома
Адам САГАЛ
В текущем году в республике планируют предоставить жилье 930 детям-сиротам

В текущем году в республике планируют предоставить жилье 930 детям-сиротам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане введено 80% от запланированного на 2023 год жилья. Информацию на совещании в Доме правительства РТ озвучил руководитель Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Наилучшие показатели зафиксированы в индивидуальном жилищном строительстве. Здесь уже введено 90% от плана. По соципотеке построено 28 домов.

В текущем году в республике планируют предоставить жилье 930 детям-сиротам. Также жилищные условия сможет улучшить 81 молодая семья. Четыре сертификата получили вынужденные переселенцы с Крайнего Севера.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане дети-сироты участников СВО получат жилье в приоритетном порядке.

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