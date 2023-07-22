В Татарстане сформируют реестр объектов этнокультурного достояния

К объектам нематериального этнокультурного достояния относятся устные традиции и формы их выражения, обряды и другое
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Татарстане будет сформирован реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Об этом говорится в проекте положения, которое сейчас проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.
Согласно документу, к объектам нематериального этнокультурного достояния относятся устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов страны, формы традиционного исполнительского искусства, обряды и другое.
Проект положения будет проходить антикоррупционную экспертизу до 27 июля.
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