В Татарстане утвержден новый регламент работы такси

В перечне требований к такси теперь указан цвет автомобиля Фото: Артем ЛЕНЦ

Новый регламент работы такси утвержден в Татарстане. Отныне перевозчики должны получать разрешение на работу, выдавать его будет уполномоченный орган. Глава Татарстана подписал соответствующий закон.

Разрешение представляет собой электронный документ, который предоставляет право на пассажирские перевозки. Его выдают сроком на пять лет. Порядок выдачи таких разрешений определяет Кабмин РТ.

В перечне требований к такси теперь указан цвет автомобиля – он должен быть белым или желтым.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане может подорожать такси в связи с новыми законами.

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