На саммит БРИКС в Казань могут приехать не только члены объединения

Президент России Владимир Путин будет участвовать в ближайшем саммите БРИКС в ЮАР в видеоформате Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2024 году на саммит БРИКС в Казань приедут не только члены объединение. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«В будущем году председательство БРИКС будет у РФ, саммит пройдет в Казани. Посмотрим, что принесут предстоящие месяцы в плане определения параметров для расширения БРИКС и сколько лидеров государств приедет к нам в Казань, это вопрос открытый. Думаю, что их будет больше нынешний "пятерки"», - цитирует Рябкова ТАСС.

Также представитель МИДа подчеркнул, что президент России Владимир Путин будет участвовать в ближайшем саммите БРИКС в ЮАР в видеоформате. И это демонстрирует, что руководство страны «сфокусировано на формате», и не уменьшает внимания для БРИКС.

Ранее мы сообщали, что в Казани для проведения саммита БРИКС создан республиканский оргкомитет.

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