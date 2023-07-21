В детской больнице Нижнекамска откроют конфликтный центр

Там будут решать вопросы пациентов стационарного отделения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В детской больнице Нижнекамска планируется открытие конфликтного центра. Об этом сообщил главный врач учреждения Алексей Толстиков. Там будут решать вопросы пациентов стационарного отделения. Помимо этого, сотрудники центра будут заниматься оформлением документов, госпитализацией и записывать к врачам.

Для центра выделят отдельное помещение. В самой больнице сейчас идет капитальный ремонт. Помимо центра там появятся приемно-диагностическое отделение, молельные комнаты. Также там сделают три основных входа для разделения потоков пациентов больницы.

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