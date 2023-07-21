Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 17:56

В детской больнице Нижнекамска откроют конфликтный центр

Об этом сообщил главный врач учреждения Алексей Толстиков
Елена СКВОРЦОВА
Там будут решать вопросы пациентов стационарного отделения

Там будут решать вопросы пациентов стационарного отделения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В детской больнице Нижнекамска планируется открытие конфликтного центра. Об этом сообщил главный врач учреждения Алексей Толстиков. Там будут решать вопросы пациентов стационарного отделения. Помимо этого, сотрудники центра будут заниматься оформлением документов, госпитализацией и записывать к врачам.

Для центра выделят отдельное помещение. В самой больнице сейчас идет капитальный ремонт. Помимо центра там появятся приемно-диагностическое отделение, молельные комнаты. Также там сделают три основных входа для разделения потоков пациентов больницы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram