В этом году форум проводится в 11-й раз Фото: Иван МАКЕЕВ

Делегация Татарстана прибыла в Самарскую область на форум «iВолга». Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи региона. В этом году форум проводится в 11-й раз, а делегация состоит из 112 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 36 человек будут представлять свои грантовые проекты.

Участников ждут различные тренинги и активности, лекции и мастер-классы, круглые столы, работа с экспертами, а также межвузовские соревнования по различным проектам. Кроме того, участникам предстоит разработать дорожные карты по организации событий. Авторы лучших работ смогут попасть в кадровый резерв госслужбы молодежной политики ПФО.

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