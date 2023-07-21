В ряде домов Авиастроительного района Казани отключат горячую воду до 23 июля

Отключение произойдет сегодня, 21 июля, с 23.00 до 23 июля 17.00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ряде домов Авиастроительного района Казани временно отключат горячую воду. Это связано с реконструкцией тепловода. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана со ссылкой на комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполкома города. Отключение произойдет сегодня, 21 июля, с 23.00 до 23 июля 17.00.

В список адресов попали дома по улицам Ленинградской, Айдарова, Академика Павлова, Белинского, Беломорской, Годовикова, Дементьева и других. Полный список можно посмотреть ниже. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Список домов:

ул.2-я Ленинградская, 4;

ул.Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

ул.Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

ул.Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 2, 31, 38, 39;

ул.Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;

ул.Годовикова, 15, 16;

ул.Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 2, 31, 31а, 33а,37;

ул.Карагандинская, 6, 6а;

ул.Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

ул.Кошевого, 20;

ул.Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;

ул.Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11 корп.1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48и, 48ж, 50, 53, 55;

ул.Лядова, 9а, 15;

ул.Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;

ул.Малая Армавирская, 31а;

ул.Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

ул.Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

ул.Пржевальского, 2, 4;

ул.Северополюсная, 30;

ул.Симонова, 6, 15;

ул.Трамвайная, 17;

ул.Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;

ул.Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;

ул.Шадрина, 1.

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