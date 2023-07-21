Общая вместимость всех учреждений санаторного типа республики составляет около 300 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Спрос на отдых в санаториях Татарстана увеличился на 10%. Так, за первое полугодие 2023 года там отдохнуло порядка 55 тысяч человек, что больше, чем в аналогичный период 2022. Такие данные приводит издание РБК со слов главы ассоциации «Санатории Татарстана» Евгения Терентьева.

Он сообщил, что сейчас наблюдается хорошая тенденция. Он также отметил, что общая вместимость всех учреждений санаторного типа республики составляет около 300 тысяч человек. В настоящее время их загруженность составляет 45%.

Отметим, что за 2022 год в санаториях отдохнуло 172 тысячи человек. Это седьмое место по стране.

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