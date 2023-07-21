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НовостиОбщество21 июля 2023 14:33

Министр промышленности и энергетики Чувашии уволен по собственному желанию

Временно исполняющим обязанности назначен Борис Марковцов
Елена СКВОРЦОВА
Днем ранее ему было присвоено «Заслуженный энергетик Чувашской Республики»

Днем ранее ему было присвоено «Заслуженный энергетик Чувашской Республики»

Министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев уволился по собственному желанию. Информация появилась на официальном портале органов власти республики. Указ об увольнении вступает в силу с 24 июля. Днем ранее ему было присвоено «Заслуженный энергетик Чувашской Республики».

Напомним, что в августе 2021 года она был назначен врио министерства, а затем официально занял пост главы ведомства.

Кроме того, там же появилась информация о временно исполняющим обязанности министра. Им с 25 июля будет первый зам Кондратьева Борис Марковцов.

Оба указа подписаны главой республики Олегом Николаевым.

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