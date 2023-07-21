Министр промышленности и энергетики Чувашии уволен по собственному желанию

Днем ранее ему было присвоено «Заслуженный энергетик Чувашской Республики»

Министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев уволился по собственному желанию. Информация появилась на официальном портале органов власти республики. Указ об увольнении вступает в силу с 24 июля. Днем ранее ему было присвоено «Заслуженный энергетик Чувашской Республики».

Напомним, что в августе 2021 года она был назначен врио министерства, а затем официально занял пост главы ведомства.

Кроме того, там же появилась информация о временно исполняющим обязанности министра. Им с 25 июля будет первый зам Кондратьева Борис Марковцов.

Оба указа подписаны главой республики Олегом Николаевым.

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