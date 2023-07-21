В Татарстане почти на треть снизилась выдача водительских удостоверений

В ближайшее время ожидается большой наплыв заявителей в экзаменационные отделения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в 2023 году почти на треть (32%) снизилась выдача водительских удостоверений. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Дамир Бикмухаметов.

По словам Бикмухаметова, такая тенденция связана с действием постановления правительства России, согласно которому действие водительских удостоверений, сроки которых истекли или истекают в ближайшее время, продлевается еще на три года. При этом спикер рекомендует не откладывать обмен водительского удостоверения на 2025-2026 года. В то же время, по словам Дамира Бикмухаметова, скоро ожидается большой наплыв автомобилистов в экзаменационные отделения. Это те, кто получили водительские права еще в 2015-2016 годах.

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