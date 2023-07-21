Жители Татарстана могут предложить свои экопроекты для реки Казанка

Главным критерием отбора является отсутствие вреда для экологии и общества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для набережной реки Казанка жители Татарстана могут предложить свои экологические проекты. Принимаются, например, такие решения, как установка кормушек для птиц, временная навигация, размещение компостера, сообщает пресс-служба мэрии города.

В описании проекта необходимо указать цель, идею, пользу для Казани и будущее расположение объекта. Главным критерием отбора является отсутствие вреда для экологии и общества. При этом затраты на реализацию проекта не должны превышать 100 тысяч рублей.

Кроме того, лучшие идеи будут представлены 3 августа на тематическом воркшопе. Его участниками станут эксперты проекта «Стратегия развития Казанки», представители Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и КФУ. Победители получат подарки.

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