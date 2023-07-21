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НовостиОбщество21 июля 2023 8:32

В Казани откроют тренировочную квартиру для детей с ментальными нарушениями

Она расположится на улице Минской
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В данное время в квартире ведется ремонт.

В данное время в квартире ведется ремонт.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани осенью откроют вторую учебно-тренировочную квартиру для детей с ментальными особенностями. Она расположится на улице Минской, сообщает МГОО «Просто другие».

Сейчас в квартире ведется ремонт. Позже закажут мебель и необходимое оборудование. Там будут учить детей навыкам уборки, стирки, шитья, готовки и уходу за цветами. Это поможет в будущем им стать более самостоятельными.

В Казани первая квартира для детей с ментальными особенностями здоровья открылась на улице Закиева летом 2022 года. В июне проект стал одним из лучших во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года и теперь будет масштабироваться.

Напомним, в Татарстане запустили проект, который поможет адаптации инвалидов с психрасстройствами.

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