В Казани на месяц ограничат движение автомобилей по улице Магистральной

Там будут проводить монтаж напорных канализационных сетей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на месяц, с 27 июля по 28 августа, ограничат движение автомобилей по улице Магистральной. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства. Там будут проводить монтаж напорных канализационных сетей.

Движение будет ограничено рядом со зданием № 77 корпус 4. В связи с этим жителей и гостей Казани просят заранее планировать свои маршруты и передвижения по городу.

Информацию о других перекрытиях в городе можно посмотреть на сайте мэрии столицы Татарстана.

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