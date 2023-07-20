Прокуратура запросила 8 лет колонии для экс-директора медколледжа Набережных Челнов

Обвинение считает, что она своими действиями нанесла урон для учреждения в размере 145 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура запросила 8 лет тюрьмы для экс-директора медколледжа Набережных Челнов Светланы Вахитовой. Кроме того, гособвинители просят лишить ее права занимать должности в государственных учреждениях на три года и выплатить штраф в десятикратном размере от взятки, а именно 450 тысяч рублей.

Напомним, что ее обвиняют по трем статьям уголовного кодекса Российской федерации. Это вымогательство взятки, превышение должностных полномочий и растрата. Обвинение считает, что она своими действиями нанесла урон для учреждения в размере 145 тысяч рублей.

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