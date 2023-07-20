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НовостиОбщество20 июля 2023 8:32

В Казани на остановках вышли из строя информационные табло

Они стали показывать некорректную информацию о прибытии автобусов, трамваев и троллейбусов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Навигация перестала работать и в мобильном приложении «Казань транспорт».

Навигация перестала работать и в мобильном приложении «Казань транспорт».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на остановках общественного транспорта вышли из строя информационные табло. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Информационные табло стали отражать некорректную информацию о прибытии автобусов, трамваев и троллейбусов. Навигация перестала работать и в мобильном приложении «Казань транспорт».

Кроме того, нет связи с бортовой навигацией, которая установлена в общественном транспорте. В связи с этим специалисты приступили к восстановлению системы.

Напомним, в Татарстане перевозчикам помогут купить автобусы на 5 миллиардов рублей.

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