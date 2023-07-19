Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году жители Татарстана приобрели более 460 домов по сельской ипотеке, передает пресс-служба республиканского Росреестра.

В общей сложности за три последних года, с весны 2020-го, вопрос с жильем смогли решить более чем 3,6 тысяч семей Татарстана.

Отмечается, что в этом месяце банки улучшили условия по выдаче сельской ипотеки. Максимальная сумма кредита на жилье для одного заемщика сейчас составляет 6 миллионов рублей, для семьи – 12 миллионов.

Кроме того, кредитные деньги теперь можно направить на покупку квартиры в новостройке. Однако есть условие – жилплощадь должна находиться в домах высотой не более 5 этажей в опорных населенных пунктах, определённых минсельхозом.

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