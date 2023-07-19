ФОТО: kzn.ru

В воскресенье, 23 июля, в сквере Аксенова в Казани состоится бесплатный стендап-концерт. Мероприятие анонсировали в пресс-службе мэрии города.

За право выхода в финал проекта «Stand Up в парках» поборются 12 начинающих казанских юмористов. Это будет второй концерт проекта. Старт мероприятия запланирован на 7 часов вечера.

Известно, что для гостей парка на концерте выступят также уже действующие резиденты местного стендап-клуба Никита Никитин, Матвей Ромашкин и Ильнур Асхадуллин.

По результатам юмористической битвы в финал выйдут только 6 комиков.

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