ФОТО: Минэкологии Татарстана

В Татарстане превышение загрязняющих веществ в Волге за 5 лет снизилось на 27,4%. Об этом стало известно во время круглого стола «Экологическая оценка и мониторинг туристических волжских объектов: актуальные методы и задачи» в республиканской торгово-промышленной палате.

О достижениях за последние годы рассказала Елена Закирова, начальник отдела экологического мониторинга минэкологии Татарстана. Так, по ее словам, снижение числа загрязняющих веществ в Волге стало возможным благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Закирова также перечислила мероприятия, давшие такие положительные результаты – строительство очистных сооружений в поселках Нижние Вязовые и Васильево, а также их реконструкция в Казани.

Эти и другие мероприятия позволили за последние годы снизить число загрязняющих веществ в Волге.

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