В Казани пройдет форум «Производительность 360»

На мероприятии российские управленцы подведут итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в IT-парке им. Рамеева состоится форум «Производительность 360». Мероприятие продлится 20 и 21 июля 2023.

Форум «Производительность 360» - это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся ведущими практиками повышения производительности.

На мероприятии российские управленцы подведут итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и расскажут, какие решения помогли с ними справиться.

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