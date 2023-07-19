В Татарстане запустили проект, который поможет адаптации инвалидов с психрасстройствами

Проект поможет людям с ментальными нарушениями в возрасте от 18 до 30 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в 2023-2024 годах запустят пилотный проект по сопровождаемому проживанию инвалидов с психическими расстройствами. Эту услугу предоставят некоммерческие организации. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Правительства республики.

Согласно документу, проект поможет людям с ментальными нарушениями в возрасте от 18 до 30 лет. Они научаться самостоятельной организации быта и адаптируются к самостоятельной жизни. Речь идет о покупке продуктов, одежды, лекарства, готовки еды, стирке, уборке в доме.

Кроме того, данной услугой смогут воспользоваться воспитанники домов-интернатов, которые успешно усвоили курс учебного сопровождаемого проживания. Для этого они не должны иметь медицинский противопоказаний и обостренной формы психического заболевания.

Отметим, для получения услуги нужно отправить письменную или электронную заявку и приложить заключение врачебной комиссии и справку об успешном завершении курса сопровождаемого проживания. Она предоставляется бесплатно.

Напомним, в Казани в новых домах решили делать специальные квартиры для людей с ОВЗ.

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