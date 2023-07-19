Мэр Набережных Челнов призвал жителей поддержать акцию «Собери ребенка в школу»

Обеспечат школьными наборами и детей из новых регионов России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал жителей поддержать акцию «Собери ребенка в школу». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Магдеева, жители помогают многодетным, малообеспеченным и нуждающимся семьям подготовить детей к Дню знаний. В этом году особое внимание уделят родным участников спецоперации. Обеспечат школьными наборами и детей из новых регионов России.

- В прошлом месяце мы отправили книги, собранные жителями, и этот ценный груз нашел отклик у жителей Лисичанска. Эту практику продолжим, - заявил мэр города.

Отметим, в 2022 году помощь к учебному году в рамках акции получили порядка 200 тысяч школьников по всей России.

Напомним, в Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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