За первые полгода 2023 в регионе было зарегистрировано 8,8 тысяч договоров долевого участия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане на 19% снизился спрос на первичном рынке недвижимости. Об этом рассказал ио замруководителя Управления Росреестра республики Ильнур Хисматуллин. Он отметил, что за первые полгода 2023 в регионе было зарегистрировано 8,8 тысяч договоров долевого участия. Однако в мае и июне спрос вырос на 2,5 раза в 2,5 раза.

Вместе с тем, спрос на вторичную недвижимость вырос на 8,2%. Было зарегистрировано более 100 тысяч сделок. Из них более 42 тысяч — это жилые помещения, 4500 — нежилые, а 48 тысяч на земельные участки.

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