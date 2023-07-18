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НовостиОбщество18 июля 2023 14:46

На книжный фестиваль в Казани приедет писательница Татьяна Устинова

Он пройдет 22 июля в парке ЖК «Салават Купер»
Елена СКВОРЦОВА
Он пройдет 22 июля с 11.00 до 20.00 в парке ЖК «Салават Купер»

Он пройдет 22 июля с 11.00 до 20.00 в парке ЖК «Салават Купер»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На фестиваль «Книжный экватор» в Казани приедет писательница, автор детективов Татьяна Устинова. Он пройдет 22 июля с 11.00 до 20.00 в парке ЖК «Салават Купер». Там же можно будет посетить ярмарку книг, лекции, выставки и мастер-классы.

Все активности будут разделены по зонам. На центральной площади парка с перфомансами выступят артисты театра из Альметьевска, купить книгу на ярмарке, посмотреть выставки и пообщаться с писателями.

У воды будет организована выставка-сушка постеров. В амфитеатре сделают фудкорт, в культурном центре организуют активности для подростков. Кроме того, в программе турнир по разгадыванию кроссвордов, флэшмоб и многое другое.

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