В Чувашии 19-летних парней осудили за изнасилование и убийство приятеля

Помимо этого, обвиняемые проникали в квартиру другого знакомого, чтобы выяснить с ним отношения Фото: принтскрин видео.

В Чувашии вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве местного жителя. На скамье подсудимых – двое 19-летних парней.

В ноябре 2022 в городе Мариинский Посад нетрезвые обвиняемые встретили ночью на улице знакомого. В какой-то момент между ними произошла ссора. Парни избили приятеля, а затем раздели его и изнасиловали. От полученных травм потерпевший скончался на месте инцидента. Уходя, злоумышленники, забрали его телефон.

Помимо этого, обвиняемые проникали в квартиру другого знакомого, чтобы выяснить с ним отношения. Но, не застав его дома, ушли. Суд приговорил обвиняемых к 17 и 16,5 годам колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что татарстанец предстанет перед судом за совершенное 25 лет назад групповое изнасилование.

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