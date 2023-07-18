В Татарстане показатель заболеваемости вырос до 11,5 на 100 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане с начала 2023 года выявлено 429 больных ВИЧ-инфекцией. Это на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Так, показатель заболеваемости вырос до 11,5 на 100 тысяч человек. В 2022 он составлял 10,6. А с января по июнь прошлого года ВИЧ зафиксировали у 394 человек.

Отметим, с 2000 года в Альметьевском районе от СПИДа ушло из жизни 143 человек. А среди ВИЧ-инфицированных умерло 993 человека.

Напомним, ранее мы опубликовали материал о том, где бесплатно и анонимно сдать анализ крови на ВИЧ в Казани.

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