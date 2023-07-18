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НовостиОбщество18 июля 2023 5:30

Власти Татарстана расширили выплаты семьям погибших участников спецоперации

Теперь названия ДНР и ЛНР из документа исключаются
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Изменения коснулись раздела, где перечисляются необходимые для получения выплат документы.

Изменения коснулись раздела, где перечисляются необходимые для получения выплат документы.

Фото: Даниил ОПАРИН

Власти Татарстана изменили порядок единовременных выплат семьям погибших участников спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее право на выплаты имели родные военных, погибших в СВО, проводимой на территории Донецкой и Луганской народной республик, Украины. Теперь названия ДНР и ЛНР из документа исключаются.

Кроме того, изменения коснулись раздела, где перечисляются необходимые для получения выплат документы.

Напомним, в Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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