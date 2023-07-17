Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Казани с начала 2023 года снесли 132 несанкционированные торговые точки. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал председатель комитета потребительского рынка столицы Татарстана Руслан Фазылянов.

Как стало известно, благодаря демонтажу незаконных объектов было освобождено порядка 2600 квадратных метров муниципальной земли.

Таким образом в Казани продолжается борьба с самовольно установленными торговыми ларьками. С начала этого года исполком совместно с администрацией районов провели уже порядка 213 рейдов по местным объектам торговли.

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