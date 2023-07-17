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НовостиОбщество17 июля 2023 15:34

Прокуратура Челнов инициировала проверку по факту заражения корью в детсаду

Частный детский сад пока закрыли
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: телеграм-канал прокуратуры Татарстана

ФОТО: телеграм-канал прокуратуры Татарстана

Прокуратура Челнов инициировала проверку по факту заражения корью в детсаду «Монтессори», об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

О пяти случаях заболевании детей корью в Набережных Челнах стало известно накануне. Из-за этого детский сад закрыли на 40 суток.

В причинах заражения будет разбираться прокуратура - проверка уже начата. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения прав ребенка и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Если в работе ответственных лиц обнаружат нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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