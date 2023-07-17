Фото: Оксана ЗУЙКО

Гимназии №93 в Казани будет присвоено имя Александра Пушкина. Об этой инициативе рассказала председатель Русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская.

Такое решение власти города приняли в честь 190-летия с момента пребывания великого поэта в столице Татарстана. Александр Пушкин был в Казани с 5 по 8 сентября 1833 года.

В настоящее время идет активная подготовка к мероприятиям, посвященным жизни и творчеству поэта. Кроме того, по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, обсуждается проект памятника Пушкину на территории гимназии №93.

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