В Татарстане задержали подозреваемого в вандализме на православном кладбище

Вандалы не только разбили надгробия, но и выкинули венки с могил

Разгромивший могилы на православном кладбище в Алексеевском районе Татарстана задержан. Подозреваемый в вандализме дает показания. Об этом сообщил глава района Сергей Демидов.

«Следственные мероприятия продолжаются. Зло будет наказано по всей строгости закона. Работаем с каждой из пострадавших семей, окажем все необходимые меры поддержки для восстановления пострадавших надгробий», - заявил Демидов.

Ранее мы сообщали, что в Алексеевском районе разгромили 29 могил. Вандалы не только разбили надгробия, но и выкинули венки с могил, сломали скамейки и столики, а также сломана часть надписей. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

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