Отключение воды связано с третьим этапом опрессовки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах без воды останутся жители 22 комплексов. Это связано с третьим этапом опрессовки, сообщает пресс-служба НЧТС.

Речь идет о 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 31, 56, 58-м комплексах. Также частично воды не будет в 10, 14, 19, 20, 21, 40, 41, 43, 45, 47, 59 комплексах. С этими неудобствами жителям придется столкнуться с 18 по 31 июля.

Кроме того, отключение водоснабжения коснется одного из торговых центров города и отеля.

Напомним, жители Советского района Казани также временно останутся без воды.

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