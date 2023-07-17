В Казани 21 июля из-за крестного хода ограничат движение транспорта

21 июля состоится крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани в пятницу, 21 июля, ограничат движение транспорта. В этот день состоится крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Верующие пройдут по маршруту от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского. По этой причине с 7:00 до 13:00 там перекроют дорогу.

Кроме того, с 20:00 20 июля до 13:00 21 июля улицу Миславского закроют для стоянки транспортных средств. Ильнур Шакиров просит все службы оказать максимальное содействие в этом благом деле.

Напомним, в Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram