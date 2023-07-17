В Набережных Челнах массово сообщают об эвакуации учреждений

Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах фиксируют массовые сообщения об эвакуации в учреждениях города. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов или представителями городской власти. На деловом понедельнике мэр города Наиль Магдеев призвал не вестись на такие звонки, информацию перепроверять.

«Контактные телефоны управления МВД России по городу Набережные Челны есть. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, позвоните», - прокомментировал Магдеев.

Ранее мы сообщали, что в Казани эвакуировали два торговых центра.

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