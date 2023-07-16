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НовостиОбщество16 июля 2023 13:48

Жителю Чебоксар, укравшему с карты подростка деньги, грозит 6 лет колонии

Мужчина 7 раз расплатился найденной в торговом центре банковской картой
Марина ДОЛГОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Чебоксар, похитившему с карты подростка деньги, грозит 6 лет лишения свободы, передает Следственный комитет Чувашии.

Сообщается, что 26 апреля этого года 43-летний мужчина нашел банковскую карту около одного из торговых центров республиканской столицы. Ей он расплатился 7 раз при покупке товаров, потратив в общей сложности около 5 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что карта принадлежит несовершеннолетней жительнице Чебоксар. Она и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении средств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

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