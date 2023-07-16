Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане будут утверждены границы нового объекта культурного наследия. Соответствующий приказ уже подписан и опубликован на сайте республиканского комитета по охране ОКН.

Новый объект археологического наследия появится в Мензелинском районе Татарстана. Особый режим использования установлен на территории «Новобиксентеевского селища».

Теперь под запретом там будут строительные работы, складирование мусора и бытовых отходов, а также проведение землеустроительной деятельности.

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