Новым депутатом с зарплатой в Госсовете Татарстана стал Мякзюм Салахов

Его кандидатуру поддержали 84 депутата

Новым депутатом на постоянной основе и с зарплатой в Госсовете Татарстана стал Мякзюм Салахов. Такое решение было принято на 45-м заседании парламента республики. При этом он останется членом комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Его кандидатуру поддержали 84 депутата, выразив единогласное согласие. «Мы поддержали, учитывая его богатейший опыт. Думаю, что он принесет много полезного», — сказал спикер парламента Фарид Мухаметшин.

Напомним, что ранее Салахов занимал пост президента Академии наук Татарстана.

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