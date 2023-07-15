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НовостиОбщество15 июля 2023 15:07

Новым депутатом с зарплатой в Госсовете Татарстана стал Мякзюм Салахов

Такое решение было принято на 45-м заседании парламента
Елена СКВОРЦОВА
Его кандидатуру поддержали 84 депутата

Его кандидатуру поддержали 84 депутата

Новым депутатом на постоянной основе и с зарплатой в Госсовете Татарстана стал Мякзюм Салахов. Такое решение было принято на 45-м заседании парламента республики. При этом он останется членом комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Его кандидатуру поддержали 84 депутата, выразив единогласное согласие. «Мы поддержали, учитывая его богатейший опыт. Думаю, что он принесет много полезного», — сказал спикер парламента Фарид Мухаметшин.

Напомним, что ранее Салахов занимал пост президента Академии наук Татарстана.

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