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НовостиОбщество15 июля 2023 14:47

На реализацию проекта туристского кода центра Елабуги выделили более 176 млн рублей

Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок
Елена СКВОРЦОВА
Заявки принимаются до 31 июля

Заявки принимаются до 31 июля

Фото: Рамиль ГАЛИ

На реализацию проекта туристского кода центра Елабуги выделили более 176 млн рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Будущему подрядчику необходимо выполнить работы по строительству некапитального строения, благоустройство территории. Также он должен будет возвести временные сооружения и временные присоединения коммуникаций.

Заявки принимаются до 31 июля. Планируется, что работы должны быть выполнены до 1 декабря 2023 года.

Ранее Елабуга вошла в число победителей первого конкурса Ростуризма на проекты по обустройству туристических центров городов.

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