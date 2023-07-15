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НовостиОбщество15 июля 2023 14:27

На ремонт дороги в Альметьевском районе Татарстана выделили 51 млн

Об этом рассказала пресс-служба миндортранса республики
Елена СКВОРЦОВА
Это участок дороги Кудашево — Кама-Исмагилово

Это участок дороги Кудашево — Кама-Исмагилово

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт дороги в Альметьевском районе Татарстана выделили 51 млн рублей из регионального бюджета, рассказали в пресс-службе миндортранса республики. Это участок дороги Кудашево — Кама-Исмагилово. Его протяжённость 2,6 километров. Работы будут выполняться в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В ведомстве сообщили, что там будет выполнена укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и устройство верхнего слоя покрытия.

На сегодняшний день, дорожниками уже выполнены земляные работы, устройство верхнего слоя покрытия и укрепление обочины щебнем.

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