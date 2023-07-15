Всего за первое полугодие было зарегистрировано 1500 аварий, в которых погибло 114 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане снизилось число аварий со смертельным исходом. Всего за первое полугодие было зарегистрировано 1500 аварий, в которых погибло 114 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось. Их произошло на 43 больше. Однако сократилось число погибших и раненых. Первых на 14 меньше, вторых на 8.

Глава ГИБДД Татарстана Рустем Гарипов отметил, что за эти полгода показатели смертности, заложенные в региональной составляющей федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги», не превышены.

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