Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 12:16

В Казани успешно провели операцию по трансплантации стволовых клеток

Об этом рассказали на портале КФУ
Елена СКВОРЦОВА
Криоконсервированные стволовые клетки хранились в специальной камере при минус 196 градусах по Цельсию

Криоконсервированные стволовые клетки хранились в специальной камере при минус 196 градусах по Цельсию

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани успешно провели операцию по трансплантации стволовых клеток. Такую терапию проводят детям с онкологическими заболеваниями высокой группы, рассказали на портале Казанского (Приволсжкого) федерального университета.

Криоконсервированные стволовые клетки хранились в специальной камере при минус 196 градусах по Цельсию на протяжении трех месяцев. Затем трансплантацию провели одному пациенту, а еще у двух сделали забор стволовых клеток для криоконсервации. Всего было проведено 6 таких процедур.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram