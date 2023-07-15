Криоконсервированные стволовые клетки хранились в специальной камере при минус 196 градусах по Цельсию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани успешно провели операцию по трансплантации стволовых клеток. Такую терапию проводят детям с онкологическими заболеваниями высокой группы, рассказали на портале Казанского (Приволсжкого) федерального университета.

Криоконсервированные стволовые клетки хранились в специальной камере при минус 196 градусах по Цельсию на протяжении трех месяцев. Затем трансплантацию провели одному пациенту, а еще у двух сделали забор стволовых клеток для криоконсервации. Всего было проведено 6 таких процедур.

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